Elon Musk supera Jeff Bezos: il CEO di Tesla è l'uomo più ricco del mondo

Nel corso delle ultime ore il CEO di Tesla, Elon Musk, ha appena agguantato un traguardo impensabile fino a un paio di anni fa, superando Jeff Bezos di Amazon come individuo più ricco al mondo grazie ai movimenti in borsa di questa mattinata.

Il patrimonio netto del ragazzone di origini sudafricane si attesta adesso sui 185 miliardi di dollari, e gli permette quindi di mettersi sopra i 184 miliardi di Bezos che, come ben saprete, gestisce quella che è ad oggi l'azienda di e-commerce più estesa del globo.

Nel corso dell'anno solare appena conclusosi, il patrimonio netto di Musk è più che triplicato sull'onda di un incremento del 700 percento delle azioni Tesla, che tra le altre cose ha tratto profitti in ogni trimestre, ha lanciato sul mercato un nuovo modello e ha disintegrato ogni possibile previsione da parte di Wall Street.

Al momento la casa automobilistica californiana rappresenta l'attrice più importante nell'industria delle auto elettriche, sia per il suo indiscutibile livello tecnologico non ancora pareggiato, sia per i volumi delle sue vendite: nel 2020 il brand di Freemont ha distribuito quasi 500.000 veicoli.

Vi ricordiamo che Elon Musk è l'azionista di maggioranza in Tesla con il possesso del 20,9 percento delle azioni della società, e al contempo non accetta di ricevere un normale salario per la carica che presiede all'interno della compagnia. La legge dello stato della California prevede un salario minimo da rispettare, ma per ora Musk non lo ha mai percepito, e non che ne abbia bisogno:"Alla fine finirà per accumularsi da qualche parte in una banca di Tesla."

Per concludere lanciando uno sguardo al prossimo futuro di Tesla vi rimandiamo al nostro speciale sulla Guida Autonoma Tesla di Livello 5: la tecnologia è imminente.