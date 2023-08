Elon Musk striglia i dipendenti: 'Tesla Cybertruck sia perfetto come i Lego e le lattine'

Negli scorsi giorni è emersa online una lettera di richiamo che Elon Musk in persona avrebbe mandato via e-mail ai dipendenti di Tesla ed in particolare a coloro che sono al lavoro sul Cybertruck, il pick-up più chiacchierato al mondo.

Non c'è ancora una data precisa circa la messa in commercio della vettura elettrica ma Elon Musk pare aver già vinto, visto che sono 2 milioni i Cybertruck già prenotati. Coloro che desiderano fortemente il pick-up green di Tesla si aspettano comunque la perfezione, ed è per questo che l'uomo più ricco al mondo ha inviato un'e-mail ai suoi, chiedendo appunto di essere quanto mai precisi.

“A causa della natura del Cybertruck, che è realizzato in metallo lucido con bordi per lo più diritti – si legge sulla missiva elettronica pubblicata da Electrek - qualsiasi variazione dimensionale si presenta come un problema. ​​Tutte le parti di questo veicolo, sia interne che provenienti dai fornitori, devono essere progettate e costruite con una precisione di 10 micron. ​​Ciò significa che tutte le dimensioni delle parti devono essere espresse in millimetri fino alla terza cifra decimale e le tolleranze devono essere specificate in micron a una cifra”.

Quindi il manager di origini sudafricane conclude dicendo: “Se i LEGO e le lattine di soda, che hanno un costo molto basso, possono farlo, possiamo farlo anche noi. ​​La precisione è sinonimo di perfezionismo. ​​Elon”.

La 'strigliata' di Musk, sempre che di ciò si possa parlare, potrebbe essere giunta dopo una serie di scatti che hanno evidenziato alcune irregolarità nel montaggio del Cybertruck, a cominciare dalla foto mostrata dopo la produzione del primo esemplare.

In quell'occasione, oltre a far storcere il naso il fatto che non vi fosse la portiera di sinistra, sembrava che la porta di destra non fosse montata perfettamente in linea. A questo punto non ci resta che attendere la messa in commercio del pick-up per scoprire se il Cybertruck sarà fatto a regola d'arte, cosa che ovviamente crediamo avverrà.