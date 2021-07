Elon Musk ci spiega come le auto non-Tesla potranno caricare ai Supercharger

Entro la fine dell’anno, i famosi Supercharger Tesla saranno aperti a tutte le auto elettriche, anche quelle non prodotte dal marchio californiano. Una piccola rivoluzione che passerà sostanzialmente attraverso l’app ufficiale di Tesla - come ha spiegato Elon Musk.

Il CEO di origini sudafricane ha rilasciato qualche dettaglio in più sull’apertura dei Supercharger Tesla, da lui stesso pre-annunciata in via ufficiale qualche giorno fa. A quanto pare il produttore USA sta lavorando per aggiornare la sua app ufficiale per smartphone, che presto dovrebbe essere aperta e libera a tutti. A oggi infatti è necessario possedere una Tesla per poter creare un account, fra non molto invece qualsiasi utente potrà creare un account, così da associare una carta di credito e usufruire delle ricariche presso le stazioni Supercharger.

Certo si andrà a perdere parte della “magia” Tesla, con le colonnine che non saranno in grado di aprire automaticamente gli sportellini di ricarica della auto non-Tesla, la cosa veramente importante però è che potremo ricaricare qualsiasi vettura alle ottime stazioni della grande T, solitamente affidabili e veloci.

”Per le auto non-Tesla” ha spiegato Elon Musk, “bisognerà connettere la vettura al Supercharger, poi andare sull’app e selezionare la stazione a cui siamo collegati per avviare la ricarica.” Il CEO ha confermato che la ricarica aperta a tutti sarà disponibile in ogni mercato in cui opera Tesla oggi, dunque anche in Italia, non vediamo l’ora.