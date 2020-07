Elon Musk ci spiazza ancora una volta:'Voglio fare l'assicuratore'

Tesla, nonostante i grandi successi ottenuti di recente sia in borsa che circa la vendita di veicoli, non ha alcuna intenzione di fermare l'ampliamento del proprio portfolio di prodotti fisici e non. Adesso infatti il CEO del brand, Elon Musk, ha un nuovo annuncio da fare.

Ecco le sue parole:"Stiamo costruendo una cosa fantastica, tipo una enorme compagnia assicurativa." Questa frase il CEO l'ha pronunciata durante una conferenza con gli azionisti in occasione della chiusura del secondo trimestre del 2020: uno degli intervalli di tempo economicamente migliori della storia della casa.

"Alla fine vogliamo mettere in piedi una Tesla Insurance anche per poter utilizzare i dati catturati dalla vettura e riguardo il profilo della persona nell'auto. Solo così potremo valutare le statistiche e le probabilità d'incidente, e quindi valutare un'iscrizione premium su base mensile per il cliente." In pratica Elon Musk vuole lanciare una polizza valutando alla perfezione i rischi e facendosi logici calcoli economici. Allo stato attuale delle cose assicurare un'autovettura può essere un esercizio molto costoso, e pertanto Tesla ha intenzione di risolvere il problema.

L'idea però non è saltata fuori all'improvviso, difatti già nel 2019 la casa automobilistica californiana ha attivato un servizio assicurativo per il solo mercato californiano, giusto per cominciare a tastare il terreno. Le prime ore furono un incubo per Tesla, che dovette immediatamente mandare offline il sistema e aggiornare l'algoritmo per evitare grosse falle.

A ogni modo questo non pare aver scoraggiato Elon Musk, che rincara la dose e si prepara lanciarsi in un'altra ardua avventura. Nel frattempo il brand non smette di pensare alle proprie infrastrutture, e in questo senso si sta provvedendo a costruire un nuovo stabilimento in Texas, con l'approvazione totale di Donald Trump. In conclusione vi rimandiamo alla nostra esperienza personale con Tesla Model 3 e Supercharger V3: ecco l'esito del test.