Elon Musk e SpaceX Crew Dragon: il CEO di Tesla si ferma a parlare con alcuni clienti

Nella serata di ieri avrebbe dovuto essere effettuato il lancio della Space X Crew Dragon al Kennedy Space Center della Florida. Purtroppo l'evento epocale è stato rimandato a causa di condizioni meteorologiche non ottimali, ma nonostante tutto il CEO di Tesla e SpaceX, il noto Elon Musk, è rimasto a chiacchierare con alcuni clienti del suo brand.

Come potete vedere dal post Twitter in fondo alla pagina, alcune persone hanno condiviso sul social gli scatti in compagnia di Musk, apparso piuttosto sorridente nonostante il rinvio. A ogni modo, l'immagine in calce condivisa da Ralph Fiol mostra il CEO rimasto sul posto ad alcune ore dall'ipotetico lancio del razzo mentre si infila in una Tesla Model X non dissimile da quella che ha trasportato gli astronauti Douglas Hurley e Robert Behnken fino al Launch Pad LC-39A.

SpaceX e NASA hanno ordinato un rientro dell'operazione a soli 16 minuti dal momento prestabilito: nella giornata di ieri buona parte della Florida è stata interessata da piogge, vento e forti temporali i quali hanno interessato anche il Kennedy Space Center.

Musk però non è nuovo a situazioni simili. Già nel 2008 infatti SpaceX si è ritrovata a corto di fondi dopo tre lanci falliti consecutivamente. In un'intervista postuma Musk ha affermato che un ennesimo fallimento sarebbe troppo grave:"E' abbastanza grave subire tre fallimenti, un quarto sarebbe davvero...kaput."

Nel frattempo Tesla starebbe programmando un grandioso evento per il Tesla Battery Day, il quale dovrebbe mostrare al mondo tecnologie particolarmente interessanti riguardo i pacchi batterie delle proprie EV. Contemporaneamente la casa automobilistica californiana sarebbe pronta alla vendita di nuove Tesla Model 3 con batterie al litio-ferro-fosfato: ma cosa cambia effettivamente rispetto a prima?