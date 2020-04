Elon Musk smentisce la stampa americana: sono arrivati i ventilatori di Tesla

Nella giornata di ieri, come avevamo riportato anche noi, negli USA era andato in scena un piccolo giallo: il Governatore della California aveva ringraziato pubblicamente Elon Musk per aver donato un migliaio di ventilatori polmonari, ma apparentemente di questi non c'era alcuna traccia negli ospedali dello Stato.

A sollevare il dubbio che la promessa dell'azienda si fosse tradotta in un bluff era stato un report del Sacramento Bee. La stessa accusa era poi stata ripresa da altre testate, come The Drive e la CNN.

Ma le cose non sono andate proprio così: Tesla i ventilatori li ha consegnati veramente. Va detto che l'azienda in un primo momento, così riportavano i media, non si era resa disponibile per rispondere alle richieste di chiarimenti della stampa. Inoltre il rumor dell'assenza di ventilatori consegnati da Tesla negli ospedali era stata alimentata anche dalla dichiarazione di un portavoce del Governatore della California, che aveva spiegato che il suo ufficio non aveva notizie di ospedali dello Stato a cui ne fossero stati consegnati.

Elon Musk ha chiarito una volta per tutte la controversia, mostrando diversi screen di conversazioni avvenute tra la sua azienda e gli ospedali californiani. Dalle conversazioni è chiaro che le donazioni sono state eseguite correttamente, così come era stato promesso.

Su Twitter il CEO di Tesla ha chiesto al Governatore della California di aiutarlo a risolvere l'equivoco con la stampa.

In una delle comunicazioni divulgate da Tesla, Phillip Franks, a capo del Dipartimento di Salute Pubblica di Los Angeles, sostiene che i primi ventilatori polmonari forniti dall'azienda funzionano correttamente e che entreranno in uso già nelle prossime ore.



Nel frattempo l'account ufficiale del dipartimento della sanità della città di New York ha condiviso una foto dei ventilatori polmonari di Tesla in funzione.