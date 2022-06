Elon Musk contro lo smart working: o ritorni negli uffici Tesla o ti licenzi

Elon Musk si è guadagnato negli anni l'immagine del CEO scapestrato e futurista con cui chiunque di noi vorrebbe lavorare, la realtà dei fatti però potrebbe essere leggermente diversa. Il magnate si è infatti schierato completamente contro lo Smart Working, una pratica invece amata da sempre più aziende.

La rivoluzione è certamente arrivata con il COVID, che ha costretto la stragrande maggioranza delle aziende a far lavorare da casa i propri dipendenti. Questo ha creato un nuovo modo di lavorare che ha convinto tantissime società e ancor più lavoratori che ora non devono più fare i conti con il traffico, tempi morti dovuti agli spostamenti e quant'altro. Dal classico cartellino da timbrare si è passati alla realizzazione di obiettivi, una formula che ha convinto tantissime realtà in tutto il mondo. Tantissime escluse Tesla.

Elon Musk in persona ha inviato una serie di email nella giornata del 31 maggio 2022 ai suoi dipendenti, chiedendo sostanzialmente di tornare a lavorare in ufficio. E chi non è molto d'accordo? Può anche lavorare altrove... Queste le parole del CEO: "Chiunque desideri fare lavori a distanza deve essere in ufficio per un minimo (e intendo MINIMO) di 40 ore settimanali, oppure può lasciare Tesla. È meno rispetto a quanto chiediamo ai nostri operai". Elon Musk si è anche detto aperto a delle eccezioni, lui stesso però analizzerà e in caso approverà le richieste, una pratica che da sola sembra essere un disincentivo...

Perché mai il CEO ha iniziato questa crociata contro il telelavoro? Secondo Musk è importante far percepire la propria presenza sul posto del lavoro, soprattutto se si ha tanta anzianità, così da dare il buon esempio agli altri. "Se in tutti questi anni non avessi passato tanto tempo in linea accanto agli operai che lavoravano, Tesla sarebbe andata in bancarotta molto tempo fa. Ovviamente ci sono aziende che non hanno bisogno di tutto questo, quand'è però l'ultima volta che hanno presentato al mondo un grande prodotto?". Trovate che il CEO di Tesla abbia un attimo esasperato i toni?



A proposito di aziende e linee produttive, proprio Tesla ha intenzione di ingrandire l'impianto europeo di Berlino.