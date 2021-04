Elon Musk è sicuro: il prossimo aggiornamento della Guida Autonoma Tesla sarà notevole

Alcune ore fa il CEO di Tesla, Elon Musk, ha pubblicato su Twitter un post davvero interessante nel merito della Guida Autonoma Completa. Rispondendo ad un utente del noto social ha affermato che la versione Beta V9.0 apporterà miglioramenti notevoli sotto molti punti di vista.

Allo stato attuale delle cose il sistema di guida autonomo della casa californiana è lontano dal raggiungere la sua forma definitiva, per cui in molti Paesi non è consentito utilizzarlo sulle strade pubbliche. D'altra parte gli automobilisti statunitensi i quali sono stati invitati a testare la versione Beta hanno già raccolto una mole smodata di dati e statistiche di un certo perso, e attraverso di esse il team di Fremont proverà ad approntare una tecnologia avveniristica.

Per ora tanti clienti del brand hanno lamentato andature incerte, una difficoltà a rispondere perfettamente ad alcuni segnali stradali e varie problematiche legate alla percorrenza di strade impervie o particolarmente trafficate.

E' chiaro che Elon Musk voglia appianare questi difetti, e a quanto pare già con il prossimo aggiornamento OTA la Guida Autonoma Completa farà un grande balzo in avanti:"Siamo quasi pronti con la Guida Autonoma Completa Beta 9.0. Il salto qualitativo è imponente, specialmente per i casi di curve non comuni e cattivo tempo. Pura visione, niente radar."

Le ultimissime parole lasciano inoltre intuire che le telecamere saranno chiamate a fare un lavoro più attento, duttile e preciso, il quale porterà nel prossimo futuro al lancio del servizio robotaxi: una flotta di taxi senza conducente che porterà i passeggeri dovunque vogliano tramite i sensori e l'intelligenza artificiale.

Nel frattempo il produttore californiano di vetture a emissioni zero ha appena aumentato il prezzo della Model 3 Standard e Long Range in Italia: ecco il nuovo listino. Per il Giappone invece il brand ha applicato una strategia opposta abbassando notevolmente il costo della Model 3 e consentendole vendite incredibili.