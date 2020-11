Elon Musk è sicuro:'L'attesa per la Tesla Roadster verrà ripagata'

La Tesla Roadster è una delle vetture più attese in assoluto in questo preciso momento storico, e non soltanto per le incredibili performance che ha più volte promesso, ma anche per introduzioni avveniristiche e per curiosità verso elementi come l'abitacolo e le funzionalità più caratteristiche.

Il CEO di Tesla Elon Musk ha ancora una volta stuzzicato gli appassionati tramite il proprio profilo Twitter. Rispondendo sul social a Marques Brownlee, esperto di tecnologia e produttore video, circa la lunga attesa per il bolide ha affermato che:"Ne varrà la pena."

Sia Musk che il capo del design del progetto Franz von Holzhausen stanno tenendo per loro moltissime informazioni circa la variante definitiva della Roadster, ma di certo assisteremo a innovazioni incredibili, anche dal punto di vista dell'efficienza. Alcune settimane fa la casa automobilistica californiana ha rivelato le nuove celle 4680 per le batterie di nuova generazione, le quali porteranno in dote una maggiore efficienza e minori costi produttivi.

A ogni modo gli elementi che spingono in là la fantasia riguardano ben altri ambiti: quelli prestazionali. La Tesla Roadster metterà in campo uno scatto da 0 a 96 km/h in 1,9 secondi, una velocità di punta di oltre 400 km/h, un'autonomia per singola carica di circa 1.000 chilometri e un pacchetto aggiuntivo opzionale denominato "SpaceX Package" che consentirà un'accelerazione stratosferica da 0 a 96 km/h in 1,1 secondi grazie a dei propulsori aggiuntivi montati al retrotreno.

