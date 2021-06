Elon Musk scrive di nuovo ai dipendenti: 'Fate di tutto per chiudere bene il trimestre'

Ci risiamo: come ogni fine trimestre, Elon Musk si riaffaccia per spronare i dipendenti Tesla a ‘“fare di tutto” per ottenere ottimi risultati di chiusura. Come sarà il Q2 2021 della società californiana?

Difficile dirlo, anche vista la particolare situazione avvenuta presso la fabbrica di Fremont lo scorso mese: migliaia di Model 3 e Model Y sono infatti uscite difettate, un affare di poco conto risolvibile velocemente, anche presso i rivenditori, che ha però tenuto in stallo più di 10.000 vetture e ritardato le relative consegne. Questo tiene a freno le previsioni, Elon Musk però - ovviamente - conta di portare a casa il migliore risultato possibile.

In una nuova email interna pubblicata da Electrek, il CEO avrebbe detto ai dipendenti: “In generale, stiamo lavorando bene, i prossimi 12 giorni però saranno molto importanti per la produzione e le consegne di questo trimestre. Vi prego impegnatevi al massimo. Grazie, Elon”. Musk finora è stato molto attento a tenere segreti i target di vendita e produzione di Tesla, confidandoli a stretto giro per scongiurare leak negli ultimi due anni, non sappiamo dunque a cosa stia mirando precisamente.

Di sicuro nel corso della prima settimana di luglio conosceremo i dati del trimestre in corso, che spezzerà in due il 2021, sarà dunque molto interessante vedere come stanno andando le cose…