Elon Musk scrive ai dipendenti Tesla: 'Avete 5 giorni per vendere tutto ciò che potete'

Elon Musk non è nuovo a scrivere mail motivazionali ai suoi dipendenti e la “letterina” non è mancata neanche in questo Natale 2020, ma per quale motivo?

Electrek è riuscita a ottenere la mail che il CEO di Tesla ha scritto ai suoi dipendenti, con la quale mira a un nuovo record annuale. Nonostante i disastri legati al Coronavirus, che ha fermato le Gigafactory sia in Asia che negli Stati Uniti, per non parlare dei concessionari chiusi e delle consegne ferme, Elon Musk vuole sfondare il muro delle 500.000 auto elettriche immatricolate nel 2020.

Un traguardo inseguito da tantissimo tempo, possibile soltanto consegnando almeno 181.000 vetture nel trimestre attuale, il Q4 2020. Rispetto al Q3 2020, comunque un trimestre record, bisogna consegnare 40.000 vetture in più. Ma come? Ormai al 2021 mancano una manciata di giorni, sono dunque tornati i tempi del “Fuoritutto Tesla”, con Elon Musk che esorta i suoi dipendenti a vendere tutte le auto disponibili, soprattutto quelle in pronta consegna che si possono immatricolare immediatamente.

Queste le parole del CEO: “Per favore vendete tutto ciò che potete per rendere il sogno possibile. È un traguardo molto importante per la compagnia, dobbiamo smentire tutte quelle voci che dicevano ‘Mezzo milione di vetture nel 2020? Impossibile’, ce la facciamo invece. Abbiamo 5 giorni da ora, vendiamo tutto ciò che possiamo immatricolare subito. Spero che ognuno di voi abbia passato uno splendido Natale che il 2021 sia spettacolare per tutti”. Abbiamo leggermente riassunto ma il succo era quello. Riuscirà Musk a compiere una nuova impresa?