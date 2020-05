Elon Musk salterà sopra un Cybertruck nel prossimo episodio di Jay Leno's Garage

Come potete vedere dal video di Jay Leno's Garage in fondo alla pagina, Elon Musk, CEO di Tesla, ha voluto pubblicizzare il suo enorme veicolo elettrico denominato Tesla Cybertruck in modo alquanto particolare ma non straniante rispetto allo stile che in genere lo contraddistingue.

Jay Leno's Garage parlerà del pick-up elettrificato nella prossima stagione dello show, ma al contempo ha preferito proporci contenuti anticipatori dell'episodio che debutterà la settimana prossima su CNBC. Durante le riprese sarà persino possibile persino vedere Musk salire sul retro di un prototipo, mentre ne elogia i miglioramenti che la compagnia ha intenzione di introdurre per la variante stradale definitiva.

Al momento conosciamo alcuni dettagli al riguardo, come la possibilità prima creduta impossibile di verniciarlo in varie tonalità differenti, o l'aggiornamento che riguarderà le sospensioni ad aria adattive e regolabili. Oltre a questo l'estroso dirigente ha anche detto che "c'è dell'altro" e che il veicolo sarà "meglio di quanto la gente immagina."

Parlando dei più grossi cambiamenti rispetto alla versione attuale, si è descritta una dimensione di circa il 3 percento inferiore, di un leggero abbassamento del lato inferiore dei finestrini e di una parte centrale più livellata. Nel nuovo materiale di Jay Leno, Musk parla ora di un volume del 5 percento troppo ingombrante, e questo ci fa sicuramente percepire il fatto che il tutto sia ancora in fase di sviluppo e affinamento.

Il CEO ha più volte affermato che il Cybertruck debba necessariamente entrare in un garage di medie dimensioni, e che la forma del finestrino deve essere sì distintiva ma mai ostacolante. Quello che quindi è certo è che il modello definitivo sarà meno estremo di quello presentato alcuni mesi fa.

Nel frattempo Tesla continua ad aggiornare a ritmo velocissimo il suo sistema di guida autonoma, l'Autopilot. Di recente era arrivata la funzione di riconoscimento di stop e semafori assieme alla possibilità di frenata automatica a questi stimoli visivi, ma adesso nuove migliorie sono in via di rilascio sulle elettriche californiane, date un'occhiata se siete interessati.