Elon Musk dà spettacolo a bordo della Tesla Model S Plaid: test accelerazione a 1 G

Gli appassionati Tesla italiani si sono svegliati abbastanza presto questa mattina: attorno alle 5 del mattino infatti Elon Musk è tornato su un palco per parlare della nuova Model S Plaid, in consegna da oggi 11 giugno.

Dopo un breve video di presentazione, è stato proprio Elon Musk a salire a bordo del suo incredibile bolide, della cui velocità pazzesca abbiamo parlato in questo articolo, per portarlo in pochi istanti a 160 km/h. Secondo i dati, l’auto applica una forza G pari a 1 G per 800 CV, il che significa che si mira ad abbattere il muro dei 2 secondi nello scatto 0-100 km/h.

Lo 0-400 metri sarà possibile in meno di 10 secondi, mentre la velocità massima sarà di 320 km/h - autolimitata supponiamo, visto che si parla di 1.020 CV di potenza di picco. Nonostante tutta questa potenza, Elon Musk ha ufficializzato l’autonomia da 627 km, anche se possiamo ipotizzare che premendo a fondo sull’acceleratore il range sia di parecchio inferiore.

Niente paura in ogni caso, perché grazie alla ricarica da 250 W possibile presso i Supercharger compatibili è possibile recuperare 300 km di strada in soli 15 minuti di sosta. Per saperne di più sull’evento che si è tenuto stanotte negli USA, vi lasciamo il nuovo video del nostro amico Matteo Valenza uscito pochissimi minuti fa.