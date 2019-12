Elon Musk rivela nuovi dettagli su come trasformare il Cybetruck in un camper

Il Tesla Cybertruck sarà ricco di optional e gadget, questo è certo. Alcuni li conosciamo già, come il quad elettrico brandizzato Tesla, altri invece sono ancora un mistero. Elon Musk ha rivelato alcune nuove importanti informazioni rispondendo ad alcuni utenti su Twitter. Ecco quello che c'è da sapere.

Si va dalla possibilità di trasformare il Cybertruck in un camper, ad una modalità "bioweapon defense mode" che dovrebbe filtrare l'aria in caso di... beh attacchi chimici.

Le Tesla già in commercio hanno già una modalità camper: permette di mantenere il riscaldamento o l'aria condizionata attiva per tutta la notte, rendendola dunque uno spazio ottimale per dormire in tranquillità — a prescindere dalle condizioni meteo. È verosimile che la stessa opzione sarà possibile anche sul Cybetruck.

Musk ha confermato che il vano del pick-up, dove sarà possibile installare un giaciglio per passare la notte, sarà "parzialmente" accessibile dai sedili posteriori.

I primi render del veicolo mostrano chiaramente che nelle intenzioni di Tesla ci sia la possibilità di trasformare il Cybetruck in un piccolo camper, anche se non è ancora chiaro se questo richiederà degli accessori di terze parti o se, al contrario, sarà la stessa Tesla a fornire come optional gli strumenti per raggiungere lo scopo.