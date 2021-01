Elon Musk ritira la sua McLaren F1: in un video del 1999 la prima supercar del CEO Tesla

Oggi Elon Musk, probabilmente senza neppure volerlo, è diventato per molte persone una sorta di santone, un Re Mida che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Con Jeff Bezos si gioca giorno per giorno il titolo di uomo più ricco del mondo, ma com’era Musk il giorno che ha acquistato la sua prima supercar?

Oggi l’imprenditore è parecchio cambiato, è passato ovviamente all’elettrico e usa spesso una Model S oppure una Model X quando ha da portare a spasso tutta la famiglia. Nel 1999 però Tesla neppure esisteva, Musk era un giovane rampante che iniziava ad accumulare una discreta fortuna. Quel giovane ha pensato di regalarsi una splendida McLaren F1, una delle migliori supercar al mondo per l’epoca, dal costo di circa 1 milione di dollari.

Nel video che trovate all’inizio della pagina potete ammirare il momento della consegna, quando Elon Musk ha ricevuto la sua super vettura e l’ha mostrata fiero alle telecamere. Un’auto che però non ha avuto proprio una buona riuscita, qualche mese dopo l’acquisto infatti - nel 2000 - lo stesso Musk l’ha distrutta per impressionare Peter Thie e in basso trovate il racconto di questa storia. Immagini che fanno già parte della storia, difficilmente in futuro vedrete il CEO di Tesla acquistare una supercar con motore termico, quei tempi sono decisamente finiti...