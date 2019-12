Elon Musk ripara... un finestrino rotto, la foto del 1996 pubblicata dalla madre

La mamma di Elon Musk, Maye Musk, ha pubblicato una vecchia foto di suo figlio. All'epoca solo un ragazzo, Musk stava riparando il finestrino rotto della sua vecchia BMW. Correva l'anno 1995. Una foto che cade a fagiolo, visto che proprio di recente Musk ha avuto qualche grana con un altro finestrino.

La vettura in questione è una BMW 320i del 1978. Musk l'aveva comprata con i suoi soldi nel 1993, per gli standard dell'epoca era un discreto rottame. E, infatti, è stata pagata solamente 1.400$. Ma Elon Musk è Elon Musk, e nonostante la giovane età, ha dedicato anima e corpo al restauro del veicolo.

In un tweet il CEO di Tesla ha spiegato che all'epoca aveva rimpiazzato la trasmissione della BMW, saltata dopo pochi anni dall'acquisto del veicolo, con una più moderna variante a 5 rapporti pensata per i modelli successivi della 320i. A quanto pare, il pezzo di ricambio è stato trovato in una discarica.

Poi nel 1995 dei ladri gli spaccano il finestrino per rubargli l'autoradio — all'epoca si faceva ancora. Così il nostro Musk si è dovuto rimboccare nuovamente le maniche per sostituire anche quello. La foto lo mostra proprio nell'atto di riparare la BMW 320i. Che non si dica che Elon Musk non sia un grande appassionato di macchine. Questa ne è l'ennesima prova.