Elon Musk rincara la dose su Top Gear:'Lo show dovrebbe chiamarsi 'Low Gear''.

Non molti giorni fa Top Gear, noto show automobilistico, ha pubblicato una sfida a due tra una Tesla Model S ed una Porsche Taycan. La drag race tra le due vetture ha suscitato non poche polemiche, perché la berlina californiana, a detta di qualcuno, non era stata settata nella modalità giusta per la gara.

Questo ha portato alle critiche di Elon Musk verso lo show, che per lui "ha sbagliato" nell'eseguire il tutto. Inoltre Top Gear stesso ha ammesso di aver divulgato numeri errati nel proprio articolo, utilizzando quelli registrati da una Model S in una sfida precedente contro una Mercedes C63, i quali erano inferiori a quelli ottenuti di recente.

Nonostante ciò il programma televisivo di BBC comunque ribadito che la Model S ha sfidato la Taycan ben 5 volte quel giorno, perdendo in tutti i casi. La macchina californiana era inoltre in Ludicrous+ Mode, e le batterie di entrambe le auto avevano oltre l'85% di carica disponibile.

Però il video presenta altri problemi, le cose non sembrano quadrare. Da quanto si vede la Model S è infatti più veloce nello 0 a 100 (controllate voi stessi tramite il video in fondo alla pagina), mentre i numeri riportano una vittoria della Taycan anche in questo senso. Tutto ciò è molto strano, dato che a 130 km/h la Porsche è ancora dietro.

Il CEO di Tesla Elon Musk ha quindi definito corretta l'analisi del video a opera di DragTimes, affermando che:"Mettere la Model S in range mode è l'opposto di settarla in launch mode, e ciò minimizza le performance in favore dell'autonomia. Lo show dovrebbe chiamarsi 'Low Gear!'" Le sue parole, escludendo problemi di montaggio, verrebbero confermate da uno screenshot postato da un utente su Twitter, il quale mostra lo stato della dashboard un attimo prima della partenza.

Quindi, per chiudere il discorso, di sicuro le due vetture sono comparabili in termini di velocità sul dritto, questo è chiaro. Ma a causa di tutte queste discrepanze il test potrebbe non essere effettivamente realistico, e pertanto le differenze reali sono ancora da dimostrare.