Elon Musk è stato rimbalzato a Palazzo Chigi perché guidava una Tesla bianca?

Elon Musk ha fatto visita negli scorsi giorni in Italia, dove ha incontrato il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e il vice premier nonché ministro degli esteri, Antonio Tajani. Dopo i due colloqui sono aumentate le possibilità che Tesla possa costruire la sua prossima Gigafactory in Italia, ma nel contempo è emerso un retroscena.

A svelarlo negli scorsi giorni è stato l'Espresso, storico settimanale di Repubblica, che ha parlato di un errore cromatico da parte dell'uomo più ricco al mondo. Di fatto la cronaca racconta di come il manager di origini sudafricane si sia presentato al cancello di Palazzo Chigi, per l'incontro con le due figure istituzionali di cui sopra, a bordo di una Tesla bianca.

Peccato però che non sia stato fatto entrare dalla sicurezza, per lo meno non dall'ingresso principale. La giustificazione? Secondo quanto riferisce l'Espresso, che ha sentito un insider rimasto volutamente anonimo, sarebbe stata "Non è un capo di stato".

Cosa è successo in realtà? Sempre la fonte spiega che presentarsi con un'auto bianca a Palazzo Chigi, che è lo stesso colore dei taxi circolanti a Roma, non sarebbe gradito. "Il potere non ama chi arriva a un appuntamento con un’auto del genere", aggiunge la fonte.

Sarebbe una sorta di etichetta interna del palazzo del potere, che appare di difficile comprensione, fatto sta che alla fine l'imprenditore di Tesla è stato fatto entrare dalla porta di servizio.

Sicuramente non un'idea brillantissima quella di rimbalzare un uomo che potrebbe investire miliardi di euro nella nostra nazione, con la possibilità di creare posti di lavoro e nel contempo di attirare altre aziende a fare lo stesso.

Tra l'altro Elon Musk è stato “colpito nel profondo”, visto che è noto e risaputo, come del resto è scontato, l'amore per la sua Tesla. Capiremo nelle prossime settimane se tale curioso siparietto avrà avuto delle ripercussioni o se si tratterà solamente di un banale incidente di percorso.

