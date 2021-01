Elon Musk alla ricerca di nuove tecnologie green: ha messo in palio 100 milioni di dollari

Se avete creato una nuova tecnologia relativa al Carbon Capture, ovvero l’assorbimento del CO2, fatelo subito sapere a Elon Musk. Il CEO di Tesla ha messo in palio 100 milioni di dollari.

Avete letto bene, Musk donerà 100 milioni di dollari (poco più di 80 milioni di euro al cambio) a chiunque riuscirà a elaborare una nuova e valida tecnologia relativa al processo cosiddetto CCS, “Carbon capture and storage”, letteralmente assorbimento e stoccaggio del CO2, così da tenere pulita l’aria. La prossima settimana avremo più dettagli, perché mai però un produttore di auto elettriche è tanto interessato alla cattura dell’anidride carbonica?

In realtà Elon Musk ha sempre dichiarato di aver investito in Tesla perché interessato a salvaguardare il pianeta. Per lo stesso motivo ha creato un’intera fabbrica utile alla costruzione di pannelli solari, batterie di stoccaggio e ora anche inverter, tutti venduti a marchio Tesla. A oggi le tecnologie utili a catturare il CO2 non sono poi così efficienti e spesso rappresentano costi non indifferenti per le aziende, motivo per cui il CEO sudafricano è così determinato a trovare una nuova soluzione.

Una tecnologia simile potrebbe essere impiegata sia in fabbrica che per “ripulire” i mezzi del trasporto pubblico a gasolio delle più grandi città del mondo. Più volte l’imprenditore ha definito “stupido” spingere all’estremo l’utilizzo delle fonti fossili, visto che il nostro pianeta è già sofferente, tanto vale impegnarsi subito per la sua salvaguardia - utilizzando fonti rinnovabili. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il premio?