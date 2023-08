Elon Musk registra una live mentre è alla guida: la polizia si infuria

Sembra proprio che Elon Musk ne abbia combinata un’altra delle sue. Per quanto si possa voler bene al magnate americano, per le sue idee avveniristiche, bisogna ammettere che a volte pensa di essere al di sopra di qualsiasi legge. La scorsa settimana, ad esempio, avrebbe tenuto una live al posto di guida di una Tesla Model S.

La cosa, chi l’avrebbe mai detto, non è affatto piaciuta alla polizia locale, anche se difficilmente il manager verrà multato. Ma facciamo un passo indietro: Tesla ha tenuto la scorsa settimana un evento in live streaming per presentare al mondo la versione 12 del suo Full Self Driving, un software di guida autonoma ancora in versione Beta. Per mostrare le qualità del sistema, Elon Musk in prima persona si è messo alla guida di una Tesla Model S dotata di FSD V12. Mentre il CEO guidava, o per meglio dire mentre il CEO controllava che la vettura guidasse in maniera autonoma, uno smartphone registrava delle immagini da trasmettere in live streaming, cosa che la polizia californiana non ha gradito.

Elon Musk ha sicuramente violato una legge dello Stato, purtroppo però gli agenti del Palo Alto Police Department non hanno assistito alla cosa “sul posto”, dunque l’avvenimento non si può sanzionare con una multa “a posteriori”. Il capitano James Reifschneider del Palo Alto PD ha comunque tenuto a dire: “Se un ufficiale avesse visto il conducente dell’auto con il telefono in mano avrebbe sicuramente contestato l’infrazione, è stata violata una legge della California”. Certo lo Stato americano è abbastanza morbido con chi guida con lo smartphone in mano: Elon Musk avrebbe preso una sonante multa di 20 dollari, se fosse stata la prima della sua vita. La recidiva è punita invece con multe da 50 dollari... il magnate avrebbe potuto tranquillamente permettersi l’ammenda, il pessimo esempio dato in mondovisione però avrà un prezzo ben peggiore.



Ricordiamo che l'attuale focus di Tesla è far funzionare il FSD Beta sulle vetture HW3, solo dopo ci si occuperà dell'HW4 dove ancora molte funzioni non vanno...