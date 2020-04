Elon Musk sta per regalarci la Tesla che mancava: una compatta

La line-up Tesla è sicuramente di ottima qualità, in grado di abbracciare i gusti di moltissimi utenti, è però chiaro come manchi qualcosa: una vettura compatta. Il sogno di buona parte del pubblico potrebbe realizzarsi con la tanto chiacchierata Tesla Model 2.

Della vettura si discute da anni, lo scorso mese di gennaio però Tesla ha fatto un annuncio che ha fatto drizzare le orecchie agli appassionati più attenti: il 16 gennaio 2020 infatti la compagnia californiana ha detto di voler produrre in Cina un modello da vendere in tutto il mondo. Si tratta probabilmente del primo grande progetto nato dal Design Center Tesla cinese, ma questo è un aspetto di certo secondario.

Negli USA Elon Musk produce già tutti i modelli esistenti, dalla più "anziana" Model S alla nuova Model Y, inoltre sta per costruire un impianto apposito negli Stati del Sud per assemblare l'atteso Tesla Cybertruck. Viene dunque da sé che il modello cinese da consegnare worldwide sarà del tutto nuovo, con gli appassionati che chiedono a gran voce una hatchback. La Model 2 avrebbe inoltre perfetto senso commerciale, visto che andrebbe a mettere i bastoni fra le ruote alla nuova Volkswagen ID.3. Vi piacerebbe una Tesla Model 2 come quella mostrata dai media cinesi?