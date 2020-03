Elon Musk vi regala una settimana green in Australia a bordo di una Tesla

Tesla vi regala una settimana in Australia in una villa da sogno, a bordo di una Model S, X o 3 a scelta. È la nuova iniziativa ideata dal reparto marketing di Elon Musk.

L'idea effettivamente non è affatto male: far passare a una famiglia (o a un gruppo di amici) un'intera settimana all'insegna della sostenibilità, così da mostrare tutti i vantaggi di una vita green.

La campagna ufficiale recita: "Candidati a vincere un'esperienza di vita totalmente sostenibile con i tuoi amici o la tua famiglia. Nel caso sarai selezionato, potrai vivere per cinque giorni con altre tre persone in una villa Clifftop a Hepburn, alimentata tramite energia solare e batterie Tesla Powerwall - inoltre per il vostro viaggio potrete scegliere una Model S, una Model X o una Model 3. Incluso nell'esperienza anche una selezione di location da esplorare: divertitevi nel relax più totale del Monte Franklin, pranzate nei migliori ristoranti di Daylesford o rilassatevi in una residenza Lavandule."

Il Clifftop di Hepburn si trova vicino Melbourne, in Australia, anche se non sappiamo quando esattamente si potrà fare questo viaggio visto che in tutto il mondo c'è l'emergenza per il Coronavirus, sarebbe però davvero bello vincere un'esperienza simile. L'offerta per ora sembra riservata ai clienti americani, che hanno ricevuto una mail ufficiale, speriamo però che la cosa venga estesa anche in Europa.