Elon Musk rassicura: gli azionisti Tesla trarranno vantaggio da Twitter

Elon Musk ha fatto sapere che "si assicurerà che gli azionisti di Tesla possano trarre vantaggio da Twitter a lungo termine", dichiarazioni che giungono dopo che la nota azienda di proprietà del miliardario di origini sudafricane ha perso una vagonata di dollari negli ultimi tempi.

Dopo settimane di silenzio, Elon Musk ha quindi preso la parola per rassicurare gli azionisti alla luce anche dei numeri decisamente discordanti delle scorse settimane: il 2022 è stato il miglior anno per Tesla ma il peggiore in Borsa. A complicare decisamente la posizione di Elon Musk (costretto a lasciare lo scettro di uomo più ricco del mondo ad Arnault) e di Tesla è stata senza dubbio la disastrosa acquisizione di Twitter e tutto ciò che ne è conseguito.

Sono infatti molti gli analisti del settore convinti che il social dei cinguettii fino ad ora sia stato un clamoroso boomerang per lo stesso manager, sia per come la piattaforma sia stata acquisita, vendendo azioni Tesla, sia per l'utilizzo della stessa. Del resto i numeri sono eloquenti: da quando Musk ha venduto le azioni della sua azienda produttrice di auto elettriche, Tesla ha registrato una perdita del 60% e molti sostenitori di vecchia data dell'imprenditore hanno iniziato a prendere le distanze dalle strategie dell'ex uomo più ricco al mondo.

Fra questi anche Gary Black, storico investitore di Tesla, che via Twitter ha fatto sapere: “Il mercato ha votato oggi che il marchio Tesla è stato influenzato negativamente dal dramma di Twitter. Laddove prima gli acquirenti di veicoli elettrici erano orgogliosi di guidare le loro Tesla o di mostrarle nei loro vialetti, ora la controversia su Twitter sta danneggiando il valore del marchio”.

Il CEO di Tesla non ha voluto replicare a queste “accuse”, né tanto meno ha fatto sapere come intenderà risollevare le sorti dell'azienda: riuscirà anche questa volta a sorprendere l'opinione pubblica o il primo clamoroso flop di Elon Musk si sta materializzando all'orizzonte? Non solo comunque notizie negative da Tesla: recentemente è stata infatti ufficializzato l'arrivo delle Tesla Model S e X in Europa.