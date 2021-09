Elon Musk:'Questo per Tesla sarà il mese più folle in assoluto per le consegne'

Elon Musk ha appena detto ai propri dipendenti quanto segue:"Questo è il mese di consegne più folle che Tesla incontrerà mai.". Il CEO del marchio di Palo Alto ha intenzione di pompare i numeri di questo trimestre sulla via del tramonto aspettandosi consegne da record.

Chi segue Tesla sa bene che le ultime settimane di ogni trimestre rappresentano un vero e proprio tour de force con il quale sfruttare un sistema di distribuzione ampiamente differente rispetto a quello degli altri produttori di auto. Tesla in effetti bypassa completamente le concessionarie e vende i propri veicoli in contatto diretto coi clienti, per cui gli esemplari passano direttamente da Tesla all'acquirente.

Ecco che le tempistiche diventano estremamente importanti a livello finanziario, dato che il colosso californiano non riceve alcun pagamento (fatta eccezione per il deposito) fino alla consegna effettiva della macchina. Insomma, per mostrarsi quanto più in salute possibile la compagnia tenta sempre il colpo di reni ad ogni suddivisione fiscale, e pare che quest'ultimo periodo sia particolarmente importante per il brand.

La scarsità globale di semiconduttori e di altri componenti fondamentali per il funzionamento delle linee produttive sta creando un collo di bottiglia senza precedenti (per alcuni modelli specifici bisognerà attendere molti mesi). Lo stesso Elon Musk ha affermato che le forniture determineranno in modo importante l'output dei suoi stabilimenti.

A ogni modo il CEO ha già ribadito di avere intenzione di ammorbidire queste "ondate" trimestrali per alleviare lo stress sui propri dipendenti e incrementare la qualità dell'esperienza per i clienti. Per ora è evidente che questo processo non è ancora stato avviato, ma speriamo che le cose possano cambiare nei mesi a venire.

Per chiudere tornando senza allontanarci da Palo Alto vogliamo comunicarvi il rinvio ufficiale alla commercializzazione della pazzesca Tesla Roadster: arriverà soltanto nel 2023.