Elon Musk provò a vendere Tesla ad Apple: cosa sarebbe potuto accadere?

Tesla è oggi una potenza sul mercato mondiale. La Model Y sarà quasi sicuramente l'auto più venduta d'Europa nel 2023, e probabilmente riuscirà ad assicurarsi anche lo scettro di vettura più commercializzata al mondo.

Ma qualche anno fa la situazione per Tesla ed Elon Musk non era così rosea, al punto che l'attuale uomo più ricco al mondo tentò di vendere la sua casa automobilista a Tim Cook e ad Apple.

Non è ben chiaro l'anno a cui si riferisce l'indiscrezione, ma in ogni caso è inquadrabile il periodo, quello in cui venne iniziata la produzione della Tesla Model 3, di recente svelata con un nuovo modello.

Stiamo parlando quindi del 2016-2017 molto probabilmente, quando Tesla valeva molto meno del valore attuale ed era in difficoltà economiche. Di fatto Musk pensò di vendere la sua “creatura”, contattando appunto Tim Cook e la multinazionale di Cupertino.

Peccato però che il vis-a-vis non si verificò mai visto che il CEO della Mela si rifiutò di incontrare Musk, non prendendo quindi in considerazione nemmeno per un istante l'idea di acquistare Tesla.

“Sai, non ho mai parlato con Elon – ha detto Cook - e ci sono molte aziende là fuori che avremmo potuto acquistare in momenti diversi. Ma sono decisamente contento pensando a dove siamo arrivati”.

La domanda sorge quindi spontanea, cosa sarebbe potuto accadere se Apple avesse messo le mani su Tesla? Le cose sarebbero andate meglio o peggio? Probabilmente Cupertino si è “spaventata” dal fatto che il business non fosse il loro, anche se da anni si mormora dell'arrivo di una Apple Car, o magari semplicemente non ha creduto nella casa automobilistica di Musk, convinta che non avrebbe avuto futuro.

Del resto sei/sette anni fa la situazione auto elettrica era completamente differente rispetto a quella attuale, le vetture green in circolazione erano davvero poche, ed erano molti quelli scettici nei confronti dell'elettromobilità.

Certo è che pensare ad una Tesla sotto una direzione Apple non può che far venire gli occhi a cuoricino, e molto probabilmente le vetture sarebbero state molto più tecnologiche di quanto già non lo siano ora, ma nel contempo anche più care. Chissà, un classico “What if...” che ci lascerà sempre tanti dubbi e poche certezze.