Elon Musk vi fa provare la Guida Autonoma Beta solo se siete dei conducenti impeccabili

Elon Musk sta sviluppando la sua Guida Autonoma Completa (conosciuta come Full Self Driving negli USA) anche grazie all’aiuto di alcuni utenti Tesla, un numero ristretto che dal lancio a oggi ha potuto seguire l’FSD Beta fino al rilascio della v10. Prossimamente la Beta verrà aperta a molti più utenti e Tesla si accerterà che siate bravi guidatori.

Il CEO della compagnia californiana ha infatti confermato che Tesla analizzerà la telemetria dei veicoli per assicurarsi che siate dei buoni conducenti, ed evitare così che la Guida Autonoma cittadina in versione Beta finisca nelle mani sbagliate - un’idea che ha ovviamente sollevato più di una polemica. Non tanto per la privacy (figuriamoci, siamo negli USA) quanto piuttosto perché moltissimi utenti hanno già pagato il Full Self Driving e pensavano di avere il diritto di accedere alle funzionalità avanzate.

Un discorso che avrebbe senso con una release pubblica, ma su una Beta Tesla ha probabilmente maggiori diritti sulla decisione finale. Come spesso abbiamo ricordato, il sistema funziona già bene ma non è ancora perfetto, la versione 9.2 in particolare soffriva di diversi bug, per questo motivo chi testa il software dev’essere una persona assennata, sempre vigile in caso di necessità. Del resto il Full Self Driving è catalogato come Guida Autonoma di Livello 2, solo con funzioni più avanzate del normale, ogni conducente Tesla sarà dunque tenuto a guardare costantemente la strada per evitare eventuali incidenti.

Tornando all’apertura della Beta, anche se la cosa non riguarda noi europei, sappiamo per bocca di Elon Musk che il 24 settembre molti più utenti potranno accedere al software in sviluppo, a queste condizioni: “L’accesso alla Beta chiederà il permesso di valutare il comportamento del conducente alla guida utilizzando la telemetria di Tesla. Se il comportamento in strada risulterà corretto per 7 giorni consecutivi, permetteremo l’accesso alla Beta”. Vi trovate d’accordo con questa nuova trovata di Elon Musk e soci?