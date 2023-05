Elon Musk e la proposta 'choc' per rivitalizzare la Formula 1: follia o realtà?

Elon Musk torna allo scoperto e ancora una volta lo fa rilasciando delle “bombe a mano” che lasciano il segno. Del resto il miliardario di origini sudafricane non è di certo nuovo a “sparate” che creano un forte dibattito, appassionando l'opinione pubblica.

Soltanto pochi giorni fa vi avevamo raccontato di come Elon Musk avesse detto: “Potremmo vendere Tesla al prezzo di costo”, dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e che sono apparse un vero e proprio schiaffo alla concorrenza, e nel contempo una dimostrazione di supremazia inaudita di Tesla nel mercato attuale.

A fine dicembre, invece, Elon Musk aveva detto che Tesla sarebbe divenuta l'azienda di maggior valore al mondo nel giro di pochi anni, e vedendo i dati di vendita sembrerebbe essere sulla buona strada.

L'ultima “dichiarazione” di Musk è stata senza dubbio meno ad effetto, ma in ogni caso ha lasciato il segno in quanto riferita alla Formula 1. Nonostante Liberty Media e il Circus stanno introducendo continuamente novità ai fini dello spettacolo, negli ultimi dieci anni hanno vinto solo due scuderie, ed ora come ora la Red Bull appare pressochè imbattibile così come dimostrato dalle 5 vittorie nelle prime cinque uscite stagionali.

Come fare quindi per movimentare un po' il tutto? Attraverso Twitter Elon Musk ha proposto “Fun discussion of aero & battery techonology in F1. I proposed a pure EV vs gas/hybrid F1 race”, scrive l'imprenditore che tradotto significa: “Divertente discussione sulla tecnologia aerodinamica e le batterie in F1. Ho proposto una gara di F1 fra EV e auto a benzina/ibridi”.

L'idea di Musk è quindi quella di far sfidare sullo stesso circuito auto elettriche e auto endotermiche: potrebbe funzionare? La proposta sembrerebbe assolutamente folle, anche perchè esiste già la Formula E dove corrono solo monoposto full electric, ed inoltre sarebbe molto complicato stilare un regolamento che possa andare bene per entrambe le vetture.