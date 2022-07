Elon Musk quasi pronto a lanciare Steam sulle Tesla: demo in arrivo ad agosto

All'inizio dello scorso anno Tesla ha presentato al mondo le sue nuove Model S e Model X 2021, con abitacolo rivoluzionato rispetto al passato e un chip grafico talmente potente da far girare senza problemi giochi AAA al pari della PlayStation 5. Ora però siamo vicini al lancio di Steam sulle vetture californiane.

La notizia dell'arrivo di Steam sulle Tesla non è certo nuova, già lo scorso mese di febbraio vi abbiamo raccontato di come Elon Musk volesse portare Steam sulle Tesla con GPU AMD Navi 23. Oggi torniamo a parlarne però perché sempre Elon Musk ha detto di esser vicino al lancio di Steam a bordo delle sue vetture elettriche. Il CEO si è lasciato scappare qualche dettaglio su Twitter, in risposta a un utente che lodava la possibilità di giocare con dei videogiochi a bordo (in particolare per i suoi figli).

Ebbene Musk ha detto che i progressi fatti per l'integrazione di Steam sono stati parecchi e che già il prossimo mese potrebbe arrivare una demo. L'arrivo di Steam sulle Tesla è parecchio importante, per l'intero settore: se prima infatti bisognava sviluppare/adattare appositamente giochi per la piattaforma Tesla, con Steam ci sarebbe una sorta di bypass e molti più titoli sarebbero compatibili - le Tesla diventerebbero una sorta di Steam Machine.

Anche se non si tratta di una funzione fondamentale per migliorare l'esperienza a bordo, Steam sulle Tesla permetterebbe agli utenti di ingannare maggiormente il tempo durante le ricariche. Sul fronte della potenza di calcolo CPU+GPU, le Tesla hanno pochi rivali sul mercato e l'arrivo di Steam potrebbe spingere anche altri produttori a fare meglio, con hardware sempre più potenti e software più avanzati. Vedremo cosa succederà prossimamente.