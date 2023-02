Elon Musk pronto a lanciare il nuovo Autopilot per l'Hardware 4.0

Sulle Tesla attualmente in vendita Elon Musk sta montando l’Hardware 3.0, sulle vetture di nuova generazione però arriverà l’Hardware 4.0 (anche il Tesla Cybertruck avrà Hardware 4.0) e per questo motivo la società californiana si prepara al grande aggiornamento della Guida Autonoma.

Da un momento all’altro a partire da oggi 13 febbraio 2023 Elon Musk potrebbe annunciare il nuovo Autopilot, la suite di guida autonoma pronta per sfruttare tutte le potenzialità dell’Hardware 4.0 (anche detto HW4). I segnali sono alquanto chiari: dopo aver rimosso tutti i radar dalle sue auto, per lasciare soltanto le telecamere di Tesla Vision, il produttore americano sta per implementare un nuovo radar sui modelli next gen.

Secondo un report arrivato dalla Cina, Tesla avrebbe applicato diversi cambiamenti anche alle telecamere di bordo, che in effetti potrebbero avere posizioni differenti come si è visto a bordo della Tesla Model 3 2024; lo stesso è accaduto in Europa, dove la società ha registrato modifiche tecniche nei Paesi Bassi. A cosa porterà dunque il passaggio all’Hardware 4.0 di Tesla?

Sicuramente avremo un software Autopilot di quarta generazione, un nuovo computer di bordo e un’antenna GNSS, inverter dei motori di terza generazione, diversi aggiornamenti software per il funzionamento dei motori elettrici e una maggiore velocità massima. Su Model X inoltre verrà implementato un nuovo modulo per lo specchietto retrovisore interno. Non vediamo l’ora che siano attive queste novità, se avete già acquistato una Tesla però rassegnatevi: Elon Musk ha già fatto sapere che non si potrà aggiornare ad HW4 le auto con HW3.