Elon Musk pronto ad aggiornare la guida autonoma di Tesla: 'FSD V12 entro due settimane'

Secondo quanto dichiarato via X da Elon Musk in persona, la guida autonoma di Tesla (FSD V12) sarebbe pronta per debuttare una volta su tutte. L'annuncio, per quanto ufficioso esso possa essere, si rivela molto intrigante soprattutto per una curiosa combinazione temporale con l'inizio di una nuova era per il brand automobilistico.

Tra due settimane, o "About two weeks" come ha commentato lo stesso CEO dell'azienda, non avviene soltanto il debutto del Full Self Driving V12, tecnologia conosciuta fino a questo momento solamente nella sua versione Beta, ma anche quello del Cybertruck. Il 30 novembre è la data fissata per le prime consegne del pick-up più atteso della storia delle quattro ruote. E qui la domanda sorge spontanea: ma Cybertruck sarà dotato della nuova FSD V12?

Una domanda senza una risposta certa, almeno per il momento, e le cause sono molteplici. Prima di tutto perché non è dato sapere ancora con sicurezza quella che è la scheda tecnica del modello (anche se un recente leak ha provato a svelare le dimensioni del Tesla Cybertruck, e non solo), e poi anche perché le precedenti previsioni fatte da Musk si sono sempre rivelate dei flop assoluti.

Proprio a proposito di ciò, lo scorso luglio in occasione della World Artificial Intelligence Conference, Elon ha commentato: "In precedenza ho fatto degli errori, ma adesso siamo più vicini che mai alla sua versione definitiva", riferendosi proprio al sistema di guida autonoma FSD V12. Sempre in estate poi, quasi a riprova di quanto affermato, con una diretta su X il CEO di Tesla aveva dato prova dell'efficienza di questa tecnologia utilizzandola in una guida della durata di 45 minuti a bordo di una Model S, qui in drag race contro una 911 Turbo e un'M5. Un esperimento dai risultati più che ottimistici, dunque sarà la volta buona?