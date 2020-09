Elon Musk promette importanti novità al Tesla Battery Day e i fan si scatenano

Poche persone al mondo sanno creare hype meglio di Elon Musk, il patron di Tesla. Il CEO ne ha sparata un'altra delle sue in merito al prossimo Tesla Battery Day in programma per il 22 settembre: "Parecchie cose interessanti saranno svelate il Battery Day".

Un semplice, laconico tweet, proprio in stile Elon Musk, che dice tutto e niente, che apre a un mondo di speculazioni infinite, con i fan di twitter scatenati e le riviste specializzate pronte a scommettere sulle novità. Ovviamente che Tesla sveli al mondo le sue nuove batterie, magari con una chimica differente da quelle attuali, in grado di raccogliere più energia a parità di ingombro, è cosa risaputa, del resto parliamo del Battery Day. Se tutto va come deve andare, sapremo finalmente le linee guida ufficiali del tanto chiacchierato Progetto Roadrunner, su accumulatori di nuova generazione.

Il tweet però fa intendere che ci saranno anche altre cose da svelare, pensiamo allora alla nuova Tesla Model S Plaid, annunciata tempo fa sotto forma di "prototipo" da far girare al Nurburgring (e sfidare apertamente la Porsche Taycan). Altre voci di corridoio parlano del Progetto Palladium, che riguarda nuovi motori per Model S e Model X insieme a modifiche esteriori per le carrozzerie. Su cos'altro potremmo scommettere? Su una Tesla Model 3 completa di pompa di calore, la stessa vista su Model Y? Una nuova Tesla Roadster? Non ci resta che aspettare, sognando...