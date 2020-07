Elon Musk presenta i pantaloncini S3XY di Tesla da 69.420$ e fa saltare lo shop online

Elon Musk è considerato da molti un folle, e in parte è certamente vero, ma un folle in grado di trasformare qualsiasi cosa tocchi in oro, in puro profitto. Il CEO ha ad esempio lanciato dei pantaloncini ufficiali Tesla con la scritta S3XY e il pubblico del web è impazzito.

Ancora mentre scriviamo questa notizia è praticamente impossibile accedere allo shop americano di Tesla, dove Elon Musk ha di fatto lanciato i particolari pantaloncini - andati sold out in circa 7 minuti. Tutto è iniziato per scherzo, con Musk che giocava con la parola "shorts" quando parlava di borsa, che in inglese significa sia pantaloncini appunto che azioni a breve termine.

Prometteva a tutti di creare presto o tardi degli scintillanti "shorts" di raso rosso e cuciture dorate, l'imprenditore però non scherzava affatto e li ha lanciati sul serio, con stampati i nomi dei modelli Tesla attualmente in vendita - che formano appunto la scritta S3XY. I pantaloncini, pura provocazione, sono venduti a 69.420 dollari, cifra ridicola che ricorda i 420 dollari a cui Musk voleva portare le azioni Tesla qualche anno fa (mentre oggi valgono oltre 1.000 dollari).



Musk per una "sparata" sulle azioni a 420 dollari era stato persino multato dalla SEC, oggi invece Tesla vale in borsa più di un colosso come Toyota, scalzato pochi giorni fa, del resto quale altra azienda riuscirebbe a vendere pantaloncini da oltre 69.000 dollari...?