Elon Musk poteva costruire una Tesla da 1000 km già un'anno fa, ma non è il suo scopo

Colin Chapman ha fondato Lotus su l’unica cosa per lui importante, ossia la leggerezza delle vetture. Automobilismo e peso vanno a braccetto e da sempre sono due elementi che possono fare o disfare il divertimento alla guida di un’auto e anche con l’avvento della propulsione elettrica, il peso rimane un aspetto fondamentale, e Elon Musk lo sa bene.

Questa prefazione sul rapporto tra auto elettriche e peso ci serve per contestualizzare la discussione nata in rete, a seguito di un tweet postato da Whole Mars Catalog, che ha messo a confronto le autonomie di Lucid Air e Tesla Model S, rispettivamente di 837 e 652 km, lodando il risultato raggiunto dalla prima. Elon Musk non poteva certo stare a guardare in silenzio, e tra un lancio di SpaceX, il supporto alle truppe Ucraine in guerra e mille altre cose, ha trovato qualche minuto da dedicare al suo social preferito, per entrare nel dibattito creatosi.

Senza tanti giri di parole, ha dichiarato che Tesla avrebbe potuto creare una Model S da 1000 km già 12 mesi fa, superando anche il dato di Lucid Air, ma secondo Elon ciò non avrebbe avuto molto senso, e avrebbe soltanto aggravato il peso dell’auto, che sarebbe stata inevitabilmente meno interessante da guidare. Secondo il CEO l’autonomia della Model S è più che sufficiente per l’utilizzo che ne devono fare i clienti, ed è anche per questo che Tesla sta puntando su una copertura di Supercharger sempre più ampia.

Tempo fa anche Porsche fece dei test volti a scoprire la giusta batteria per la Taycan, notando come unità dalla capacità più elevata portano sicuramente più percorrenza, ma peggiorano notevolmente l’handling della vettura, mentre batterie troppo piccole tolgono massa, ma allo stesso tempo necessitano di potenze inferiori per poter garantire un’autonomia accettabile. Capite bene che, forse, trovare l’equilibrio giusto diventa ancor più complesso rispetto al passato.