Elon Musk potrebbe portare Apple AirPlay sulle Tesla

Le Tesla sono vetture ricche di tecnologie di ogni tipo, per una filosofia aziendale ben chiara però il software di bordo non permette di utilizzare in alcun modo Apple CarPlay e Android Auto - funzionalità che ormai si trovano anche su vetture al di sotto dei 15.000 euro. Ora però Elon Musk apre ad Apple AirPlay.

Per il momento si tratta solo di un piccolo passo, Apple AirPlay infatti è quel protocollo streaming che permette di trasferire musica di alta qualità da un dispositivo della mela a un prodotto audio compatibile, dallo speaker Bluetooth allo stereo dell'auto per l'appunto, passando per amplificatori wireless e quant'altro. Non potendo sfruttare il trasferimento diretto di Apple CarPlay, Tesla starebbe pensando di implementare AirPlay, così da rendere ancora più giustizia ai suoi nuovi impianti audio.

Il nuovo sistema audio della Tesla Model 3/Model Y ha infatti raccolto pareri positivi da parte degli audiofili, lo stesso è accaduto con il nuovo impianto della Model S/Model X, che equivarrebbero a un costoso impianto Bang & Olufsen da veicolo premium. Tesla non compra da nessuno i suoi impianti audio e non sigla alcuna collaborazione come fanno altri competitor, che sulle loro vetture portano prodotti B&O, Bose, Focal e quant'altro.

Tesla produce internamente anche le sue casse, i suoi ingegneri comunque provengono da aziende del settore come B&O e molte altre. Questo permette all'azienda californiana di migliorare e aggiornare il sistema con il tempo grazie ai famosi aggiornamenti OTA, tramite i quali gli ingegneri Tesla possono installare anche nuovi codec e protocolli. È dunque possibile che Apple AirPlay arrivi tramite update, lo ha confermato anche Elon Musk stesso su Twitter dando ragione a un utente del social, confermando che effettivamente l'impianto di Model S e X merita di meglio di una semplice connessione Bluetooth.

