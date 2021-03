Elon Musk porta il Tesla Semi in pista: le immagini dal drone

Vedere una Tesla girare su pista non è certo qualcosa di sbalorditivo, vediamo spesso vetture di Elon Musk sui più disparati circuiti del mondo. Questa volta però abbiamo a che fare con qualcosa di diverso: in pista c’è finito il nuovo Tesla Semi, il mega rimorchio elettrico a guida autonoma.

A portare il Semi su pista è stata Tesla stessa, intenta evidentemente a filmare uno spot oppure un filmato di presentazione, capace magari di esaltare tutte le caratteristiche principali del mezzo a zero emissioni pensato per la grande distribuzione. Le immagini arrivano dal circuito di test che Tesla ha accanto all’impianto di Fremont, in California, il più importante della compagnia.

Ricordiamo che, nonostante diverse aziende americane ne abbiamo già ordinato decine di unità (Pepsi compresa), il Tesla Semi non è ancora in vendita. A oggi la società californiana ha mostrato al mondo giusto un paio di prototipi, ancora aspettiamo però di conoscere l’aspetto finale del mezzo - anche se dovremmo essere in dirittura di arrivo ormai. Sembra che Tesla abbia temporeggiato per dotare il suo Semi delle nuove batterie 4680, le stesse presentate nel corso del Battery Day 2020.



Sempre a proposito di Tesla, vi ricordiamo che nel secondo trimestre del 2021 dovremmo anche vedere il Cybertruck definitivo, riveduto e corretto.