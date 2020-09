Elon Musk porta al Tesla Battery Day Cybertruck, Roadster, Semi e il quad: le foto

Proprio mentre scriviamo queste parole, Elon Musk sta parlando in diretta streaming al Tesla Battery Day, dove ha presentato le nuove batterie Tesla con cilindri ingranditi. Per l’occasione il CEO ha radunato sul luogo dell’evento un Cybertruck, una nuova Roadster e un Semi.

Potete vedere i tre veicoli nella galleria in basso, in immagini pubblicate in esclusiva da Electrek che ha sul posto un azionista Tesla, Marco Carini, che ha effettuato gli scatti. A dirla tutta c’è anche un quarto veicolo Tesla nel gruppo, come si può vedere chiaramente: parcheggiato fra il Cybertruck e la Roadster c’è anche il quad che Tesla ha presentato al mondo la stessa notte del suo pick-up elettrico, sorprendendo critica e pubblico.

Mancano all’appello le altre vetture del parco auto attuale del produttore americano e c’è sicuramente un motivo, o almeno possiamo immaginarlo: ciò che vedete è il futuro di Tesla, le auto che condizioneranno la vita dell’azienda negli anni a venire. Per il Cybertruck Elon Musk sta addirittura costruendo una fabbrica da zero in Texas, mentre poche ore fa abbiamo saputo che il pick-up, la sportiva e il rimorchio saranno i primi modelli a montare batterie proprietarie Tesla, prodotte negli USA dopo anni di investimenti in ricerca e sviluppo a partire dal 2022. Fra non molto sapremo anche che tipo di chimica e tecnologia Elon Musk ha intenzione di usare...