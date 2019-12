Elon Musk e il 'Piano Segreto' di Tesla: cosa manca da realizzare?

Tesla, lo sappiamo, è un’azienda relativamente giovane, esiste da 16 anni, e da ben 14 sta seguendo alla mano il “Grande Piano Super Segreto” redatto da Elon Musk poco dopo la fondazione. In pratica tutto ciò che vi era scritto è stato sviluppato e presentato, tranne una cosa...

Il piano, chiamato in dettaglio “The Secret Tesla Motors Master Plan (just between you and me)”, sarebbe stato redatto nel 2006 e pubblicato il 2 agosto dello stesso anno, e i suoi principali punti erano fondamentalmente quattro. Musk voleva prima di tutto creare un’auto dal volume produttivo ridotto, che sarebbe certamente costata uno sproposito, successivamente usare i soldi guadagnati per sviluppare un’auto dal volume produttivo medio a un prezzo inferiore (ne abbiamo già parlato in passato, ora avete la conferma del perché molte aziende vadano prima sul lusso anziché altrove…).

Terzo punto del programma, sfruttare i nuovi soldi per sviluppare un’auto di massa, dal prezzo al cliente ancora più basso, infine promuovere la diffusione (tramite dispositivi adatti, ovvio) dell’energia solare. Negli anni abbiamo avuto praticamente tutto, la Roadster, la Model S, infine la Model 3 e Tesla Energy, che permette anche in Italia di acquistare pannelli solari e batterie per lo stoccaggio.

Del piano “segreto” di Musk esiste poi una seconda parte, un “Tesla Master Plan Part 2”, redatto nel luglio del 2016 e contenente un’ulteriore espansione relativa all’energia solare, il lancio di un SUV compatto (la Model Y) e di un nuovo tipo di pick-up (il Cybertruck ovviamente). Cosa manca? Beh una nuova auto autonoma da funzionare in flotta, pensiamo dunque ai robotaxi, che secondo Musk potrebbero ora arrivare già entro la fine del prossimo anno - insieme alla guida autonoma cittadina sulle Tesla stradali.

Il CEO ha detto che il Cybertruck sarà la novità Tesla ancora per poco, bisogna dunque aspettarsi la presentazione di un nuovo veicolo - e non vediamo l’ora di scoprire cosa gli uomini di Musk abbiano creato questa volta. Ovviamente aspettiamo anche un “piano segreto parte 3”, presto o tardi…