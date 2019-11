Elon Musk, PewDiePie e Halo: il Tesla Cybetruck è già un fenomeno cult

Il web sa essere, a volte almeno, un posto meraviglioso, in cui settori e media si fondono e confondono, magari celebrando qualcosa all’unisono. È ciò che sta succedendo con il nuovo Tesla Cybertruck, che a quanto pare ha molto da spartire con il mondo dei videogiochi.

Secondo molti il nuovo veicolo di Elon Musk potrebbe un giorno fare la sua comparsa in Cyberpunk 2077, il videogioco in sviluppo presso CD Projekt RED che uscirà il prossimo anno. Già qualcuno aveva ricreato la vettura in stile Cyberpunk 2077, utilizzando appena 103 poligoni, ora però su Twitter sia l’account del gioco che Elon Musk hanno flirtato come non mai, scatenando la nostra fantasia e quella degli utenti del web. Che il CEO di Tesla abbia davvero un accordo per portare l’auto nel videogioco? Non ci stupirebbe, visto l’animo giocoso del manager sudafricano.

Come se tutto questo non bastasse, è arrivata anche la conferma di come Musk e soci abbiano preso ispirazione dal famoso videogioco Microsoft Halo. Il CEO ha infatti detto su Twitter che il Tesla Cybertruck è difatti ispirato al Warthog di Halo - motivo per cui ha un aspetto così futuristico e una resistenza sopra la media, adatto anche all’uso militare (e tralasciamo per una volta l’incidente avvenuto con i vetri durante il live streaming, probabilmente indeboliti dai colpi di mazza precedenti…).

Ad alimentare la discussione è poi arrivato anche il celebre youtuber PweDiePie, che ha giocato con Musk sempre su Twitter. Insomma, che piaccia o meno, il Cybertruck è già un fenomeno culturale globale.