Elon Musk ha perso il ricorso contro i lavoratori svedesi in sciopero: dovrà negoziare

Elon Musk ha iniziato una battaglia personale e ideologica contro la Svezia e... per il momento sta sonoramente perdendo. Avrete sicuramente sentito del grande sciopero svedese contro Tesla che ha bloccato le consegne di dicembre; il CEO della compagnia ha portato tutto in tribunale ma ha perso.

Il magnate americano, fiero oppositore dei sindacati (rei di frenare il progresso con le loro richieste) ha incontrato un osso più duro di lui: la Svezia, o meglio i lavoratori svedesi che lavorano con il marchio americano. La filiera svedese di distribuzione delle Tesla è stata fermata in opposizione alle politiche di Musk e per due mesi c’è stato un duro braccio di ferro, ora però l’azienda americana ha perso il ricorso in tribunale e dovrà per forza di cose negoziare con i lavoratori.

Lavoratori che non chiedevano altro se non un accordo collettivo, cosa solitamente osteggiata da Tesla che odia i sindacati. Il tutto è iniziato da 100 operai svedesi e si è trasformato in una valanga inarrestabile, uno scoglio insormontabile per Tesla, che ora dovrà necessariamente negoziare per far tornare i lavoratori in servizio. Il rumore generato dagli operai in rivolta ha coinvolto anche altri sindacati e gruppi al di fuori della Svezia, una strategia che ha messo la giusta pressione alla vicenda - vicenda che ha rischiato di diventare europea più che scandinava.

Addirittura gli operatori postali svedesi che nulla hanno a che fare con Tesla hanno deciso di unirsi allo sciopero bloccando le consegne delle nuove targhe. Di fatto è stata bloccata tutta la catena di distribuzione, dai lavoratori portuali agli addetti alle pulizie dei Tesla Service e la cosa ha funzionato alla grande. Il blocco potrebbe essere costato a Tesla anche il record 2023, poiché le consegne sono ovviamente diminuite - e proprio nel periodo più “caldo” dell’anno. A Elon Musk e soci non resta che trovare un accordo, poiché “il tribunale ha affermato che le proteste non rappresentano un boicottaggio” ma sono in linea con il diritto di protesta - così come ha riportato Bloomberg News. La questione potrebbe ora diventare un “precedente” davvero importante per Tesla, che potrebbe incappare in problemi e blocchi anche in altri Paesi del mondo.