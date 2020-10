Elon Musk pensa di costruire bus Tesla per il trasporto urbano

Sappiamo per certo che Tesla costruirà nel prossimo futuro una vettura economica da 25.000 dollari. Di sicuro vedremo robotaxi della compagnia aggirarsi nelle città americane senza conducente, ora però Elon Musk apre anche ai bus Tesla.

L’idea sarebbe stata lanciata dallo stesso CEO della compagnia in un tweet poi rimosso, e andrebbe a braccetto con i progetti di The Boring Company, altra azienda gestita in modo diretto da Musk. Oltre a esser diventata famosa per la commercializzazione di un lanciafiamme, The Boring Company ha fatto parlare di sé per via dei tunnel che sta costruendo sotto Los Angeles e non solo, con l’obiettivo di cancellare (o comunque ridurre sensibilmente) il traffico di superficie entro qualche anno.

Un’idea in realtà complessa, che vede le auto scendere al di sotto del “piano terra” tramite ascensori. Stuzzicato su Twitter, Musk in persona ha detto che il sistema di discesa verrà ulteriormente semplificato in futuro, inoltre non è escluso che vengano costruite “Tesla più capienti”. Considerando che già Tesla Model X e Y possono ospitare 7 passeggeri (la Model Y a 7 posti arriverà a dicembre), Musk stava certamente riferendosi ad altri veicoli, ad alta densità: bus dunque, totalmente elettrici e a guida autonoma possiamo immaginare.

Chi segue da vicino il mondo Tesla, e le uscite del suo patron, sa benissimo che Elon Musk ha parlato di bus anche in passato: “Assieme ai veicoli privati è necessario creare altre due tipologie di veicoli elettrici, camion in grado di trasportare enormi carichi e bus per il trasporto di persone ad alta densità in ambito urbano. Entrambi sono nelle prime fasi di sviluppo in Tesla e arriveranno i prossimi anni”. Mentre il Semi, il gigante rimorchio elettrico di Tesla, è quasi pronto, sul bus sappiamo davvero poco, non abbiamo mai visto neppure un concept (in cover vedete il prototipo di Arrival), quando Elon Musk dice una cosa però dobbiamo credergli...