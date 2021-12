Elon Musk parla del Tesla Bot: 'Può risolvere la mancanza di manodopera umana'

Lo scorso mese di agosto Elon Musk ha anticipato al mondo il progetto Tesla Bot, robot umanoidi che potranno svolgere diverse mansioni. Oggi il CEO ci dà qualche aggiornamento, raccontandoci di come proprio i suoi Bot andranno a risolvere la mancanza di manodopera.

Anche se questi avanzati robot intelligenti potranno svolgere disparate mansioni, il loro scopo principale - almeno secondo Elon Musk - sarà rimpiazzare parte della forza lavoro umana in catena di montaggio. Il CEO è assolutamente determinato a portare a termine il progetto e ha già iniziato ad assumere ingegneri per realizzarlo, inoltre al Wall Street Journal ha appena detto: "Con Autopilot e la Guida Autonoma di Tesla stiamo realizzando l'IA più pratica e avanzata del mondo, prossimamente la stessa Tesla potrebbe diventare la più grande fabbrica di robot del pianeta. Anche le nostre auto sono robot su quattro ruote, possiamo prendere le stesse tecnologie sviluppate per le vetture e inserirle all'interno di un robot umanoide - e far sì che quel robot sia utile all'umanità."

"Ciò che dobbiamo fare ora è creare la parte umanoide, sfruttando attuatori e sensori, per poi sfruttare il software di Guida Autonoma che riconosce tramite telecamera il mondo circostante. Un robot del genere ha il potenziale di sostituire il lavoro dell'uomo con il tempo, avremmo di fatto un operaio più efficiente e ottimizzato, il cui costo non è fisso ma viene dilazionato con il tempo. Purtroppo dobbiamo ammettere che ci sono sempre meno persone al mondo, il rischio della civiltà è avere sempre meno nascite e l'attuale crisi non è da sottovalutare. Se le persone non inizieranno ad avere più figli, il mondo si sgretolerà su se stesso."

Elon Musk ha dunque idee alquanto precise sul suo Tesla Bot, non vuole crearlo per sostituire forzatamente l'uomo ma semplicemente perché nascono sempre meno persone, ergo ci saranno meno lavoratori a disposizione in futuro. Chissà cosa penserebbe il CEO di Tesla del robot tre-in-uno del Robotic Systems Lab che ha preso in giro proprio le sue vetture...