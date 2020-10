Elon Musk parla di bus elettrici Tesla ma poi rimuove il tweet

Elon Musk, rispondendo a un post su Twitter, ha menzionato dei potenziali autobus elettrici Tesla, ma successivamente ha cancellato tutto. Ovviamente tra gli appassionati del settore automotive non si parla d'altro.

Nel corso della giornata di ieri The Boring Company, anch'essa fondata da Musk, ha richiesto dei permessi per iniziare a espandere la sua infrastruttura "Loop" dal Las Vegas Convention Center a tutta la metropoli del Nevada. La compagnia ha già condiviso i suoi piani circa l'utilizzo di veicoli Tesla all'interno di un sistema di tunnel per il trasporto passeggeri ad altissima velocità.

Allo stato attuale delle cose il brand continua ad impiegare, per chiarezza comunicativa, render di veicoli da trasporto non troppo dissimili ad autobus futuristici, e già da tempo molti osservatori scommettono sullo sviluppo di un grosso mezzo apposito proprietario. Adesso un utente Twitter ha chiesto a Musk se avesse in mente di costruire un veicolo ad elevata capacità di passeggeri, e il CEO di Tesla ha risposto in questo modo:"produrremo una Tesla ad alta capacità, se è questo che ti interessa. Forse è semplicemente meglio costruire più tunnel comunque. Non c'è un limite pratico al numero di tunnel. Un traffico aumentato a causa di 'domanda indotta' è la seconda teoria più stupida che abbia mai sentito dopo quella sull'omeopatia." Come abbiamo già detto in precedenza, Elon Musk ha immediatamente rimosso il post, il quale lascia intendere gli obiettivi del brand senza andare a fare troppe dietrologie.

In realtà molti ricorderanno che in passato Musk ha più volte accennato ad autobus elettrici. Ad esempio, quando espose il "Tesla Master Plan Part 2", usò queste parole:"Oltre alle autovetture, c'è bisogno di altri due veicoli elettrici: camion pesanti e mezzi per il trasporto passeggeri urbano."

Insomma, pare che semplicemente la data di reveal di un altro tipo di veicolo sia vicina, e dal nostro canto non vediamo l'ora di scoprire cosa il brand abbia in serbo. Nel frattempo la casa automobilistica californiana ha ridotto il prezzo della Tesla Model S anche in Italia: ecco tutti i dettagli. In ultimo vogliamo invece informarvi circa l'imminente debutto della Guida Autonoma completa in versione Beta, Elon Musk lo ha appena confermato.