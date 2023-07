Elon Musk vi paga per guidare le Tesla: l'azienda cerca conducenti

Per guidare una Tesla oggi possiamo acquistarne una oppure noleggiarla; al massimo, se siamo fortunati, possiamo farcene prestare una da un amico, ma per poche ore o giorni. Cosa mai pensereste invece se vi dicessimo che Elon Musk vi pagherebbe per guidare una delle sue auto elettriche?

Non si tratta di una notizia scam, sta succedendo davvero: Tesla ha intenzione di assumere nel corso di questa estate dei conducenti che aiutino l’azienda a “raccogliere dati di alta qualità per contribuire a migliorare le performance dei veicoli”. Come sappiamo, Tesla già oggi raccoglie dati da tutte le auto in circolazione, in pratica si fa aiutare dai suoi utenti in forma gratuita, come se fosse una collaborazione spontanea. Il produttore californiano però porta avanti anche tantissimi test interni: negli ultimi anni i programmi Beta per coinvolgere i proprietari Tesla sono stati parecchio battuti dalla compagnia, sembra però che gli uomini di Elon Musk vogliano accelerare di nuovo sui test interni, utili magari a provare funzioni che sono ancora instabili e dunque pericolose per la gente comune.

Non è raro che Tesla assuma dei conducenti nel corso dell’anno, ora però ne sta cercando a decine classificandoli come “Seasonal Vehicle Operators”, dunque stagionali, che possano lavorare solo per tre mesi. I requisiti non sono tantissimi, basta non avere incidenti alle spalle, saper guidare in modo sicuro e avere la patente da almeno 4 anni. Se la cosa vi stuzzica, sappiate che al momento è limitata ai soli Stati Uniti e Canada - e solo in alcuni Stati. Secondo Glassdoor, Tesla ha intenzione di pagare i suoi conducenti fra i 20 e i 29 dollari l’ora.

A proposito di Stati Uniti: negli USA Tesla ha cambiato il colore di serie da Bianco a Grigio, succederà anche in Italia?