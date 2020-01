Elon Musk omaggia Syd Mead: addio all'artista che ha ispirato il Tesla Cybertruck

Il 2019 ormai archiviato è stato un anno molto intenso per Tesla, che a metà novembre ha sconvolto il mondo automotive presentando il Tesla Cybertruck. Una vettura futuristica dichiaratamente ispirata all'arte di Blade Runner, la cui "mente" Syd Mead è scomparsa qualche ora fa purtroppo.

Elon Musk, che non ha mai nascono l'ispirazione dovuta al capolavoro cinematografico del 1982, ha dedicato un tweet all'artista scomparso, scrivendo: "Rest in peace Syd Mead. Your art will endure" ovvero Riposa in pace Syd Mead. La tua arte durerà per sempre. Negli ultimi tempi fra l'altro fra il CEO sudafricano e l'artista si era creato un bel rapporto a distanza, godevano infatti di stima reciproca e la cosa era assolutamente alla luce del sole.



Mead aveva lodato il Cybertruck qualche ora dopo la sua presentazione ufficiale, definendolo "stilisticamente capace di lasciare senza fiato" e sentendosi onorato che l'arte attorno all'universo di Blade Runner fosse stata in qualche modo una fonte d'ispirazione. Elon Musk di rimando aveva dedicato un post Twitter a Mead pieno di cuori, allegando poi la sua intervista in cui elogiava il Cybertruck. Insomma, se n'è appena andato uno dei "padri spirituali" del nuovo pick-up Tesla, che a partire dalla fine del 2021 cambierà per sempre il segmento.