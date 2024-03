Elon Musk non voleva aprire il Tesla NACS a tutti, è stata un'idea di Ford

Negli Stati Uniti e in Canada Tesla ha rivoluzionato gli standard di ricarica con il suo NACS, con la quasi totalità dei produttori che utilizzerà la porta di ricarica di Elon Musk a partire dal 2025. L’apertura dei Supercharger alle altre BEV però non era nelle intenzioni di Elon Musk...

L’espansione del Tesla NACS, lo standard di ricarica ideato dalla società di Elon Musk, non è stata così scontata come si potrebbe pensare. Addirittura si scopre ora che non è neppure stata un’idea di Tesla ma di... Ford! Avete letto bene, Ford è stato il primo grande produttore ad annunciare l’utilizzo del Tesla NACS sulle sue vetture a partire dal 2025 e non è stato un matrimonio del tutto casuale. È stato Jim Farley, il CEO dell’ovale blu, a parlare con Elon Musk per provare a convincerlo della possibilità di aprire il NACS al resto del mercato.

Tesla ha ideato il suo standard come una sorta di esclusiva, infatti Musk ha risposto “No” a Ford la prima volta che si è discusso del tema. Farley è intervenuto di persona, parlando con Musk e spiegandogli le potenzialità di aprire il NACS anche a veicoli che non fossero Tesla. Solo a questo punto Musk avrebbe compreso la grandezza dell’operazione e avrebbe detto sì a Ford.

“Ho parlato con Doug Field [responsabile auto elettriche di Ford, ndr] e gli ho detto ‘Pensi davvero che possano aprire a tutti il NACS?’”. ha detto Farley, “Lui ha contattato Tesla ma la risposta è stata negativa. Abbiamo temuto di diventare arroganti e presuntuosi, abbiamo però deciso di parlare ancora con Tesla, così ho raggiunto Elon personalmente. Dopo avermi ascoltato ha detto ‘Ok, forse può funzionare Jim’”

Il CEO Tesla avrebbe anche aggiunto: “È un grande progetto, entrambi i team dovranno lavorare sodo affinché funzioni”, ciò che è successo dopo però è ormai storia. A partire dal 2025 quasi l’intero mercato Nord Americano userà il Tesla NACS per ricaricare i propri veicoli, anche Toyota e Stellantis hanno ceduto a Elon Musk.

