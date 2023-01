Elon Musk non teme l'Europa: 'I nostri rivali saranno i cinesi'

Secondo Elon Musk i più grandi rivali di Tesla non saranno gli americani ne tanto meno gli europei, bensì i cinesi. Il manager di origini sudafricane è infatti convinto che la sua azienda dovrà guardarsi dalla Cina nel futuro prossimo.

Nonostante l'azienda che produce l'auto elettrica più famosa al mondo stia andando alla grande in estremo oriente, così come confermato dai 30mila ordini di Tesla in 3 giorni in Cina dopo il taglio di prezzi, Elon Musk sa bene che vi sono alcune aziende che stanno svolgendo un ottimo lavoro da quelle parti, a cominciare da BYD, pronta ad espandersi anche in Europa e Stati Uniti.

La società di Shenzen ha l'appoggio del re della finanza Warren Buffet e nel corso dell'anno 2022 ha consegnato 911mila veicoli full electric più altri 900mila circa plug-in, per un totale di 1,8 milioni di vetture contro le 1,31 di Tesla. Un mercato quindi in fortissima espansione come sottolineato anche dal numero uno di SpaceX: “Abbiamo molto rispetto per le case automobilistiche in Cina. Sono le più competitive al mondo… lavorano di più e lavorano in modo più intelligente… quindi tanto rispetto per le case automobilistiche cinesi con cui stiamo competendo”.

Elon Musk ha aggiunto: “E quindi, se dovessi indovinare… probabilmente sarà proprio qualche casa automobilistica cinese la più temibile rivale di Tesla in futuro”. Ovviamente non ci sono solo i cinesi pronti ad avventarsi sui clienti che desiderano passare all'elettrico, e numerose case automobilistiche, fra cui le più grandi europee, stanno registrando una serie importante di investimenti negli ultimi mesi con l'obiettivo di produrre quanti più modelli green nel giro di un paio di anni.

Una grandissima sfida quindi per Tesla che dovrà cercare di mantenere lo scettro di regina dell'elettrica guardandosi bene dalla concorrenza. Nel corso di quest'anno, comunque, dovrebbero arrivare il CyberTruck e il Semi, rispettivamente pick-up e motrice, pronti a sconvolgere ulteriormente il mercato e soprattutto a incrementare ulteriormente le vendite.