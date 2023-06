Elon Musk, non solo EV: dalla McLaren F1 all'M5, tutte le auto 'inquinanti' possedute

In 11 anni Tesla ha surclassato le case automobilistiche mondiali, e la Model Y è divenuta l'auto più venduta al mondo. Ma prima di dedicare anima e corpo alla sua azienda Elon Musk è stato un possessore di prestigiose auto termiche.

Nel corso della sua vita il miliardario di origini sudafricane ha potuto guidare numerose vetture sportive, a cominciare da una BMW 320i del 1978, una vettura che Musk acquistò nel 1994, quindi quando aveva esattamente 16 anni, alla modica cifra di 1.400 dollari. Del resto all'epoca nessuno conosceva ancora il futuro CEO di Tesla di conseguenza anche Musk ha avuto una vita da comune mortale.

La prima vettura “seria” comprata da Musk è stata una splendida Jaguar E-Type del 1967, auto di cui l'imprenditore si era innamorato sin da ragazzino e che appena ha potuto si è assicurato, pagandola comunque solo 35mila dollari.

L'anno della prima vera svolta è stato il 1999, quando Musk vendendo Zip2 guadagnò 22 milioni di dollari, in parte investiti nella McLaren F1 del 1997, l'ex auto più veloce al mondo. In seguito il buon Musk si è dato alla pazza gioia, assicurandosi anche una Ford Model T, la prima vettura di massa al mondo e a cui ovviamente la filosofia di Tesla in parte si ispira.

In possesso di Musk anche una Porsche 911 turbo del 2012, quindi un'Audi Q7 del 2010, che l'imprenditore un giorno descrisse così: "L'Audi Q7 è particolarmente orrenda. Anche nella migliore delle ipotesi, devi essere un nano alpinista per salire sul sedile posteriore. È ridicolo. È la terza fila più comicamente ridicola che abbia mai visto. Quindi, io Volevo poter accedere alla terza fila anche se hai un seggiolino per bambini in seconda fila. Volevo poter salire in seconda fila".

Nel suo garage è comparsa anche una BMW M5 messa a punto da Hamann, e infine una Lotus Espirit del 1976, precisamente quella utilizzata durante le riprese del film James Bond – La Spia che mi amava, del 1977.