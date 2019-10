Elon Musk ha mostrato il Tesla Pickup già lo scorso aprile?

Il prossimo mese di novembre vedremo finalmente l'atteso Tesla Pickup, un veicolo che soprattutto negli Stati Uniti sta monopolizzando l'attenzione del pubblico. Che Elon Musk abbia mostrato la vettura già lo scorso aprile?

La teoria arriva dai ragazzi di InsideEVs US, che hanno collegato un'immagine relativa alla conquista di Marte da parte di SpaceX (azienda sempre di Elon Musk) al nuovo Pickup elettrico in arrivo. Di recente il CEO dell'azienda californiana avrebbe dichiarato su Twitter che il nuovo Pickup "è molto vicino a un mezzo corazzato del futuro, più di qualsiasi render apparso sul web".

La descrizione potrebbe combaciare con il veicolo apparso nella foto teaser pubblicata da Musk lo scorso 29 aprile su Twitter, anche se ovviamente bisogna riportare il tutto sulla Terra, non su Marte. Sempre Musk ha infatti pubblicato successivamente un reale teaser del suo pickup mostrando le linee del cassone posteriore, dunque di quel veicolo spaziale potrebbero rimanere solo la struttura e la tecnologia.

Il pickup potrebbe poi ereditare da quel "rover" anche le portiere con apertura ad ali di gabbiano, prese in prestito a loro volta dalla Model X, cambiando ovviamente la disposizione degli assi e delle ruote per assomigliare a un normale PIckup terrestre. La teoria dunque vorrebbe un progetto comune per il Tesla Pickup e il veicolo per l'esplorazione di Marte creato da SpaceX, che ne pensate?