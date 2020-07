Elon Musk mostra la nuova Giga Berlin Tesla: pannelli solari e piscina sul tetto

Su queste pagine stiamo seguendo in maniera costante gli sviluppi in merito alla nuova Giga Berlin di Tesla, la fabbrica europea di Elon Musk che sfornerà Model Y e Model 3 per il vecchio continente - almeno inizialmente. Ora la società americana ha diffuso i primi render del complesso.

A oggi abbiamo potuto soltanto leggere progetti, analizzare i vari cambi in corsa per adattare l'impianto alle leggi locali, vedere il sito disboscato e arato anche grazie all'utilizzo dei droni, adesso però possiamo finalmente vedere la fabbrica "fatta e finita", anche se solo grazie alla tecnica 3D. La foto diffusa da Elon Musk in persona mostra un impianto davvero futuristico, tanto che neppure assomiglia a una fabbrica d'assemblaggio.

Su un angolo abbiamo un'entrata a vetri che ricorda più un campus, qualcosa che forse si avvicina per filosofia al nuovo Apple Park realizzato in California. Non abbiamo però nessuna forma strana (l'Apple Park assomiglia a un palazzetto/stadio di nuova concezione...), Musk ha preferito mantenere un "basso profilo" per coprire il suo tetto di pannelli solari utili a fornire buona parte dell'energia utile al fabbisogno dell'impianto.

Musk ha poi speso del tempo per rispondere su Twitter alle curiosità degli utenti, confermando anche la presenza di una piscina e di una zona "lounge" sul tetto dell'edificio di entrata. Insomma, una fabbrica 4.0 che forse solo Tesla poteva immaginare...