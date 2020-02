Elon Musk mostra a tutti le assurde scarpe Cybertruck: le immagini

Crediate che Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX sia coinvolto soltanto nel settore automobilistico e in quello spaziale? Vi sbagliate di grosso perché a quanto pare ha deciso di lanciarsi nel mondo delle calzature con una pazza idea.

Come potete vedere voi stesso dalle immagini in fondo alla pagina, non saremmo particolarmente sorpresi di vedere Musk coinvolto nella produzione di scarpe personalizzabili, ma soprattutto sostenibili. Infatti l'idea di fabbricare scarpe tramite l'utilizzo di componenti usati delle Tesla usate sarebbe fantastico.

Le scarpe sono sempre rilevanti nel mondo della moda e delle celebrità, e in genere le star dello show business cercano sempre prodotti di questo tipo, soprattutto se sostenibili. Tra l'altro Bleacher Report, noto sito che copre lo notizie inerenti lo sport e la cultura sportiva, ha account social su Instagram, Twitter e Facebook che si concentrano soprattutto sulle scarpe sneaker, i quali sono seguiti da star del calibro di LeBron James (eccolo nello spot dell'Hummer EV), Kevin Durant e Justin Timberlake.

Per concludere ci teniamo a precisare che il Tesla Cybertruck è un possente pick-up elettrico con carrozzeria in acciaio senza vernice. Sarà disponibile in diverse varianti, e quella top avrà in dote una configurazione a tre motori con trazione all-wheel drive. L'output di potenza non è ancora stato rivelato, ma è certo che scatterà da 0 a 96 km/h in 2,9 secondi. E' da poco saltato fuori che gli esemplari visti finora sarebbero soltanto dei prototipo, come sarà quindi la versione stradale?